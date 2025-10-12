Смотреть онлайн Норт-Вестерн Уайлдкэтс - Мичиган Стэйт Спартенз 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Норт-Вестерн Уайлдкэтс — Мичиган Стэйт Спартенз . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lanny and Sharon Martin Stadium.
Превью матча Норт-Вестерн Уайлдкэтс — Мичиган Стэйт Спартенз
Команда Норт-Вестерн Уайлдкэтс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Мичиган Стэйт Спартенз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Норт-Вестерн Уайлдкэтс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мичиган Стэйт Спартенз забивает 0, пропускает 0.