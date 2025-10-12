Превью матча Норт-Вестерн Уайлдкэтс — Мичиган Стэйт Спартенз

Команда Норт-Вестерн Уайлдкэтс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Мичиган Стэйт Спартенз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Норт-Вестерн Уайлдкэтс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мичиган Стэйт Спартенз забивает 0, пропускает 0.