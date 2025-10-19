Смотреть онлайн Saint Louis Billikens - Fordham Rams 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Saint Louis Billikens — Fordham Rams . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Robert R. Hermann Stadium.
Превью матча Saint Louis Billikens — Fordham Rams
Команда Saint Louis Billikens в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-4. Команда Fordham Rams, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Saint Louis Billikens в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Fordham Rams забивает 1, пропускает 0.