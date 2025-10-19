Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн UIC Flames - Evansville Purple Aces 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей: UIC FlamesEvansville Purple Aces . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Flames Field.

МСК, Стадион: Flames Field
США - Чемпионат Колледжей
UIC Flames
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Evansville Purple Aces
Смотреть онлайн
Превью матча UIC Flames — Evansville Purple Aces

Команда UIC Flames в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда Evansville Purple Aces, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-2. Команда UIC Flames в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Evansville Purple Aces забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Evansville Purple Aces, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

UIC Flames
UIC Flames
Evansville Purple Aces
UIC Flames
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.11.2025
Evansville Purple Aces
Evansville Purple Aces
4:1
UIC Flames
UIC Flames
Обзор
Комментарии к матчу
