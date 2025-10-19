Превью матча UIC Flames — Evansville Purple Aces

Команда UIC Flames в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда Evansville Purple Aces, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-2. Команда UIC Flames в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Evansville Purple Aces забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Evansville Purple Aces, в том матче победу одержали хозяева.