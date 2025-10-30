Смотреть онлайн Tulsa Golden Hurricane - Missouri State 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Tulsa Golden Hurricane — Missouri State . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hurricane Stadium.
Превью матча Tulsa Golden Hurricane — Missouri State
Команда Tulsa Golden Hurricane в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Missouri State, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Tulsa Golden Hurricane в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Missouri State забивает 1, пропускает 1.