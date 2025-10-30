Превью матча Tulsa Golden Hurricane — Missouri State

Команда Tulsa Golden Hurricane в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Missouri State, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Tulsa Golden Hurricane в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Missouri State забивает 1, пропускает 1.