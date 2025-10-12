Смотреть онлайн Utah Valley Wolverines - San Jose State 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Utah Valley Wolverines — San Jose State . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Clyde Field.
Превью матча Utah Valley Wolverines — San Jose State
Команда Utah Valley Wolverines в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда San Jose State, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Utah Valley Wolverines в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. San Jose State забивает 1, пропускает 0.