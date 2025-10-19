Смотреть онлайн Utah Valley Wolverines - California Baptist Lancers 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Utah Valley Wolverines — California Baptist Lancers . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Clyde Field.
Превью матча Utah Valley Wolverines — California Baptist Lancers
Команда Utah Valley Wolverines в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда California Baptist Lancers, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-3. Команда Utah Valley Wolverines в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. California Baptist Lancers забивает 1, пропускает 0.