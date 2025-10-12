12.10.2025
Смотреть онлайн Cal State Fullerton Titans - UC Irvine Anteaters 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Cal State Fullerton Titans — UC Irvine Anteaters . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Titan Stadium.
МСК, Стадион: Titan Stadium
США - Чемпионат Колледжей
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Превью матча Cal State Fullerton Titans — UC Irvine Anteaters
Комментарии к матчу