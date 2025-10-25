Смотреть онлайн UCLA - Ратгерский университет 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: UCLA — Ратгерский университет . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wallis Annenberg Stadium.
Превью матча UCLA — Ратгерский университет
Команда UCLA в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Ратгерский университет, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-10. Команда UCLA в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ратгерский университет забивает 1, пропускает 1.