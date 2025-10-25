Смотреть онлайн Washington - Огайо Стейт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Washington — Огайо Стейт . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Husky Soccer Stadium.
Превью матча Washington — Огайо Стейт
Команда Washington в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-1. Команда Огайо Стейт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-9. Команда Washington в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Огайо Стейт забивает 0, пропускает 1.