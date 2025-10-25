Смотреть онлайн Loyola Maryland Greyhounds - Navy Midshipmen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Loyola Maryland Greyhounds — Navy Midshipmen . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ridley Athletic Complex.
Превью матча Loyola Maryland Greyhounds — Navy Midshipmen
Команда Loyola Maryland Greyhounds в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда Navy Midshipmen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Loyola Maryland Greyhounds в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Navy Midshipmen забивает 1, пропускает 1.