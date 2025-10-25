Смотреть онлайн Mercer Bears - VMI Keydets 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Mercer Bears — VMI Keydets . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Betts Stadium.
Превью матча Mercer Bears — VMI Keydets
Команда Mercer Bears в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5.