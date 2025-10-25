0 : 2

США - Чемпионат Колледжей

Превью матча Boston University Terriers — Lehigh Mountain Hawks

Команда Boston University Terriers в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-6. Команда Lehigh Mountain Hawks, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-7. Команда Boston University Terriers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lehigh Mountain Hawks забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Lehigh Mountain Hawks, в том матче победу одержали хозяева.