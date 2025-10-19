Смотреть онлайн Pittsburgh - Сиракьюс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Pittsburgh — Сиракьюс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ambrose Urbanic Field.
Превью матча Pittsburgh — Сиракьюс
Команда Pittsburgh в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-8. Команда Сиракьюс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-12. Команда Pittsburgh в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Сиракьюс забивает 1, пропускает 1.