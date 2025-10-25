Смотреть онлайн Pittsburgh - Уэйк Форест 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Pittsburgh — Уэйк Форест . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ambrose Urbanic Field.
Превью матча Pittsburgh — Уэйк Форест
Команда Pittsburgh в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-10. Команда Уэйк Форест, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-10. Команда Pittsburgh в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Уэйк Форест забивает 2, пропускает 1.