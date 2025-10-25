Смотреть онлайн Belmont Bruins - Дрейк 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Belmont Bruins — Дрейк . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе E.S. Rose Park.
Превью матча Belmont Bruins — Дрейк
Команда Belmont Bruins в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-3. Команда Дрейк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Belmont Bruins в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Дрейк забивает 0, пропускает 0.