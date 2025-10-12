Смотреть онлайн Стэнфорд - Pittsburgh 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Стэнфорд — Pittsburgh . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Maloney Field at Laird Q. Cagan Stadium.
Превью матча Стэнфорд — Pittsburgh
Команда Стэнфорд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Pittsburgh, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-6. Команда Стэнфорд в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Pittsburgh забивает 0, пропускает 1.