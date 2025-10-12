Превью матча Стэнфорд — Pittsburgh

Команда Стэнфорд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Pittsburgh, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-6. Команда Стэнфорд в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Pittsburgh забивает 0, пропускает 1.