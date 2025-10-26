Превью матча 1º Де Майо Де Бенгуела — ГД Интерклуби

Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда ГД Интерклуби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-3. Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ГД Интерклуби забивает 1, пропускает 0.