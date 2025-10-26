Смотреть онлайн 1º Де Майо Де Бенгуела - ГД Интерклуби 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола: 1º Де Майо Де Бенгуела — ГД Интерклуби, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Edelfride.
Превью матча 1º Де Майо Де Бенгуела — ГД Интерклуби
Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда ГД Интерклуби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-3. Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ГД Интерклуби забивает 1, пропускает 0.