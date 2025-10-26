Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн 1º Де Майо Де Бенгуела - ГД Интерклуби 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнголаЧемпионат Ангола по футболу. Жирабола: 1º Де Майо Де БенгуелаГД Интерклуби, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Edelfride.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Municipal Edelfride
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
1º Де Майо Де Бенгуела
Отменен
- : -
26 октября 2025
ГД Интерклуби
Превью матча 1º Де Майо Де Бенгуела — ГД Интерклуби

Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда ГД Интерклуби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-3. Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ГД Интерклуби забивает 1, пропускает 0.

Игры 6 тур
02.11.2025
Депортиво ла Уила
2:0
Sao Salvador
Завершен
02.11.2025
Лунда Сул
1:0
Luanda City
Завершен
01.11.2025
Саграда Эсперанса
-:-
Примейру ди Агошту
Отменен
01.11.2025
Бравос до Маквис
-:-
Вилет де Бенгела
Отменен
31.10.2025
RSD Guelson FC
2:0
Кабушкорп
Завершен
26.10.2025
Депортиво ла Уила
-:-
Sao Salvador
Отменен
26.10.2025
1º Де Майо Де Бенгуела
-:-
ГД Интерклуби
Отменен
25.10.2025
Лунда Сул
-:-
Luanda City
Отменен
24.10.2025
RSD Guelson FC
-:-
Кабушкорп
Отложен
Комментарии к матчу
