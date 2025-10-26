26.10.2025
Смотреть онлайн Депортиво ла Уила - Sao Salvador 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Депортиво ла Уила — Sao Salvador, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Tundavala.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio da Tundavala
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча Депортиво ла Уила — Sao Salvador
История последних встреч
Комментарии к матчу