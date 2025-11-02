Превью матча 1º Де Майо Де Бенгуела — Luanda City

Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда Luanda City, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-5. Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Luanda City забивает 0, пропускает 1.