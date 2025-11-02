Смотреть онлайн 1º Де Майо Де Бенгуела - Luanda City 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола: 1º Де Майо Де Бенгуела — Luanda City, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Edelfride.
Превью матча 1º Де Майо Де Бенгуела — Luanda City
Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда Luanda City, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-5. Команда 1º Де Майо Де Бенгуела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Luanda City забивает 0, пропускает 1.