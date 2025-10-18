Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division : Блуминг — Боливар , 20 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера .

Превью матча Блуминг — Боливар

Команда Блуминг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-14. Команда Боливар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-10. Команда Блуминг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Боливар забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Блуминг, в том матче сыграли вничью.