Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Блуминг - Боливар 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: БлумингБоливар, 20 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.

МСК, 20 тур, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Primera Division
Блуминг
Etchebarne 33'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Боливар
Gaston Rodriguez 52'
Freita 90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Etchebarne - Блуминг icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Патрисио Родригез icon
52'
Freita - Боливар icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,4
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Блуминг - Угловой
15'
Боливар - Незабитый пенальти
33'
Etchebarne - 1-ый Гол
35'
Угловой
Блуминг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Патрисио Родригез - 2-ой Гол
71'
Угловой
Боливар - Угловой
77'
Угловой
Боливар - Угловой
78'
Угловой
Боливар - Угловой
78'
Угловой
Боливар - Угловой
90'
Угловой
Боливар - Угловой
90+2'
Угловой
Боливар - Угловой
90+2'
Freita - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,4

Превью матча Блуминг — Боливар

Команда Блуминг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-14. Команда Боливар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-10. Команда Блуминг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Боливар забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Блуминг, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Блуминг
Блуминг
Боливар
Блуминг
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
17.08.2025
Блуминг
Блуминг
1:1
Боливар
Боливар
Обзор
22.05.2025
Боливар
Боливар
3:1
Блуминг
Блуминг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Блуминг Блуминг
47%
Боливар Боливар
53%
Атаки
0
0
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
Игры 20 тур
18.10.2025
Блуминг
1:2
Боливар
Завершен
18.10.2025
Реал Томаяпо
3:2
Гуабира Монтеро
Завершен
18.09.2025
Альвэйс Реади
5:1
Университарио Де Винто
Завершен
18.09.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Насьональ Потоси
Завершен
17.09.2025
Стронгест
-:-
Индепендьенте Петролеро
Отложен
17.09.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
17.09.2025
Оруро Роял
5:3
Аврора
Завершен
17.09.2025
Реал Томаяпо
-:-
Гуабира Монтеро
Отложен
16.09.2025
Сан-Антонио Було Було
1:1
Ориенте Петролеро
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Ривер Плейт Ривер Плейт
16 Ноября
23:00
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
16 Ноября
23:30
ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
Трефл Гданьск Трефл Гданьск
16 Ноября
22:00
Каламата Каламата
Олимпиакос Олимпиакос
16 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA