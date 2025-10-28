Смотреть онлайн Аккрингтон Стэнли - Транмир 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Лига 2: Аккрингтон Стэнли — Транмир, 4 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Краун Граунд.
Превью матча Аккрингтон Стэнли — Транмир
Команда Аккрингтон Стэнли в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Транмир, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-10. Команда Аккрингтон Стэнли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Транмир забивает 2, пропускает 1.