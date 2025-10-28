Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Аккрингтон Стэнли - Транмир 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Лига 2: Аккрингтон СтэнлиТранмир, 4 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Краун Граунд.

МСК, 4 тур, Стадион: Краун Граунд
Англия - Лига 2
Аккрингтон Стэнли
Шон Волли 16'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Транмир
Charlie Whitaker 63'
Смотреть онлайн
Шон Волли icon
16'
Счет после первого тайма 1:0
Charlie Whitaker icon
63'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
16'
Шон Волли - 1-ый Гол
29'
Угловой
Аккрингтон Стэнли - Угловой
39'
Угловой
Аккрингтон Стэнли - Угловой
45+2'
Угловой
Аккрингтон Стэнли - Угловой
45+6'
Угловой
Транмир - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
Аккрингтон Стэнли - Угловой
63'
Charlie Whitaker - 2-ой Гол
66'
Аккрингтон Стэнли - Незабитый пенальти
78'
Угловой
Транмир - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2

Превью матча Аккрингтон Стэнли — Транмир

Команда Аккрингтон Стэнли в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Транмир, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-10. Команда Аккрингтон Стэнли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Транмир забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли
40%
Транмир Транмир
60%
Атаки
24
26
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1
Игры 4 тур
28.10.2025
Аккрингтон Стэнли
1:1
Транмир
Завершен
20.08.2025
Ноттс Каунти
4:1
Шрусбери
Завершен
19.08.2025
Уолсолл
0:1
Гримсби
Завершен
19.08.2025
Челтенхэм
1:2
Бромли
Завершен
19.08.2025
Колчестер
1:2
Кембридж Юнайтед
Завершен
19.08.2025
Флитвуд Таун
1:4
Кру
Завершен
19.08.2025
Джиллингем
4:1
Честерфилд
Завершен
19.08.2025
Харрогейт Таун
1:0
Барроу
Завершен
19.08.2025
Суиндон
0:2
Барнет
Завершен
19.08.2025
Кроли Таун
1:1
Милтон Кинс Донз
Завершен
19.08.2025
Бристоль Роверс
0:0
Олдхэм
Завершен
19.08.2025
Ньюпорт Каунти
0:1
Солфорд Сити
Завершен
Комментарии к матчу
