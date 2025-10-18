18.10.2025
Смотреть онлайн Flamengo SE - Rosario SE 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Sergipano A2: Flamengo SE — Rosario SE, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Brazil Campeonato Sergipano A2
Отменен
1 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
2'
Rosario SE - Угловой
4'
Flamengo SE - Угловой
5'
Flamengo SE - 1-ый Гол
Превью матча Flamengo SE — Rosario SE
Статистика матча
Владение мячом
71%
29%
Атаки
6
3
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
1
0
