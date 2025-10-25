Смотреть онлайн Desportiva Aracaju - Atletico Gloriense 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Sergipano A2: Desportiva Aracaju — Atletico Gloriense, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Desportiva Aracaju — Atletico Gloriense
Команда Desportiva Aracaju в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда Atletico Gloriense, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Desportiva Aracaju в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico Gloriense забивает 0, пропускает 0.