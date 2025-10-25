Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Desportiva Aracaju - Atletico Gloriense 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Sergipano A2: Desportiva AracajuAtletico Gloriense, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Brazil Campeonato Sergipano A2
Desportiva Aracaju
45+2'
85'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Atletico Gloriense
4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Atletico Gloriense icon
4'
Desportiva Aracaju icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Desportiva Aracaju icon
85'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Atletico Gloriense - 1-ый Гол
12'
Угловой
Desportiva Aracaju - Угловой
23'
Угловой
Desportiva Aracaju - Угловой
45+2'
Угловой
Desportiva Aracaju - Угловой
45+2'
Desportiva Aracaju - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
59'
Угловой
Atletico Gloriense - Угловой
85'
Desportiva Aracaju - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Atletico Gloriense - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Desportiva Aracaju — Atletico Gloriense

Команда Desportiva Aracaju в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда Atletico Gloriense, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Desportiva Aracaju в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico Gloriense забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
99
97
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
5
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Rosario SE
0:1
АД Фрей Паулистано
Завершен
25.10.2025
Desportiva Aracaju
2:1
Atletico Gloriense
Завершен
25.10.2025
Индепенденте Симао Диас
-:-
Америка Педриньас
Отменен
25.10.2025
Олимпико ЕК Итабаянинья
-:-
Flamengo SE
Отменен
25.10.2025
Сосьедаде Бока Хуниорс
-:-
КД Канинде
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA