Смотреть онлайн АС Отохо д'ойо - Дьябль Нуар 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДР Конго — Чемпионат Конго по футболу: АС Отохо д'ойо — Дьябль Нуар . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe Omnisports d Oyo.
Превью матча АС Отохо д'ойо — Дьябль Нуар
Команда АС Отохо д'ойо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.