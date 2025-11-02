Смотреть онлайн АС Отохо д'ойо - Шеминот 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДР Конго — Чемпионат Конго по футболу: АС Отохо д'ойо — Шеминот . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe Omnisports d Oyo.
Превью матча АС Отохо д'ойо — Шеминот
Команда АС Отохо д'ойо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.