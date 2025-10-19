19.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Campeonato Gaucho 3: Нова Прата РС — Гуарани Венансио Айрес, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Бразилия. Campeonato Gaucho 3
Нова Прата РС
40'
49'
Отменен
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
19'
Guarani RS - Угловой
30'
Guarani RS - Угловой
35'
Guarani RS - Угловой
39'
Guarani RS - Угловой
40'
Guarani RS - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
49'
Guarani RS - 2-ой Гол
53'
Guarani RS - Угловой
71'
Guarani RS - Угловой
72'
Guarani RS - Угловой
78'
Нова Прата РС - Угловой
78'
Нова Прата РС - Угловой
83'
Guarani RS - Угловой
86'
Guarani RS - Угловой
87'
Guarani RS - Угловой
Превью матча Нова Прата РС — Гуарани Венансио Айрес
Статистика матча
Владение мячом
35%
Атаки
86
116
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
4
18
Удары в створ ворот
0
10
