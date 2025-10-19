Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Нова Прата РС - Гуарани Венансио Айрес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Campeonato Gaucho 3: Нова Прата РСГуарани Венансио Айрес, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Бразилия. Campeonato Gaucho 3
Нова Прата РС
40'
49'
Отменен
0 : 2
19 октября 2025
Гуарани Венансио Айрес
Guarani RS icon
40'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Guarani RS icon
49'
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Guarani RS - Угловой
30'
Угловой
Guarani RS - Угловой
35'
Угловой
Guarani RS - Угловой
39'
Угловой
Guarani RS - Угловой
40'
Guarani RS - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
49'
Guarani RS - 2-ой Гол
53'
Угловой
Guarani RS - Угловой
71'
Угловой
Guarani RS - Угловой
72'
Угловой
Guarani RS - Угловой
78'
Угловой
Нова Прата РС - Угловой
78'
Угловой
Нова Прата РС - Угловой
83'
Угловой
Guarani RS - Угловой
86'
Угловой
Guarani RS - Угловой
87'
Угловой
Guarani RS - Угловой

Превью матча Нова Прата РС — Гуарани Венансио Айрес

Статистика матча

Владение мячом
Нова Прата РС Нова Прата РС
35%
Гуарани Венансио Айрес Гуарани Венансио Айрес
65%
Атаки
86
116
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
4
18
Удары в створ ворот
0
10
Игры 4 тур
19.10.2025
Clube 1992 RS
-:-
Нову-Оризонти
Отменен
19.10.2025
Нова Прата РС
0:2
Гуарани Венансио Айрес
Отменен
