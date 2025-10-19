Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Санта Круз Рио-де-Жанейро - Серра Макаенсе 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии. Лига Кариока B: Санта Круз Рио-де-ЖанейроСерра Макаенсе, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B
Санта Круз Рио-де-Жанейро
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Серра Макаенсе
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
14'
Угловой
Santa Cruz RJ - Угловой
21'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
37'
Угловой
Santa Cruz RJ - Угловой
38'
Угловой
Santa Cruz RJ - Угловой
45'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
45+4'
Угловой
Santa Cruz RJ - Угловой
45+4'
Угловой
Santa Cruz RJ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Santa Cruz RJ - Угловой
52'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
60'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
60'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
64'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Санта Круз Рио-де-Жанейро — Серра Макаенсе

Команда Санта Круз Рио-де-Жанейро в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-16.

Статистика матча

Владение мячом
Санта Круз Рио-де-Жанейро Санта Круз Рио-де-Жанейро
54%
Серра Макаенсе Серра Макаенсе
46%
Атаки
101
74
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
3
Игры 5 тур
20.10.2025
Парати
1:1
КГИ Април 7
Завершен
19.10.2025
Санта Круз Рио-де-Жанейро
0:0
Серра Макаенсе
Завершен
19.10.2025
ФК Гойтаказ
1:1
Белфорд-Рошу
Завершен
19.10.2025
FC Rio de Janeiro
1:6
ФК Макаэ Эспорте
Завершен
Комментарии к матчу
