25.10.2025

Смотреть онлайн Botafogo (W) - Perolas Negras (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Carioca Women: Botafogo (W)Perolas Negras (W), 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.

МСК, 7 тур, Стадион: Маракана
Brazil Campeonato Carioca Women
Botafogo (W)
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Perolas Negras (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Botafogo (W) — Perolas Negras (W)

Команда Botafogo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 32-5.

Статистика матча

Атаки
151
121
Угловые
2
4
Игры 7 тур
25.10.2025
Botafogo (W)
2:2
Perolas Negras (W)
Завершен
25.10.2025
Vasco da Gama (W)
10:0
Buzios Women
Завершен
25.10.2025
Fluminense RJ (W)
1:2
Flamengo (W)
Завершен
25.10.2025
Heips (W)
-:-
Resende Women
Отменен
Комментарии к матчу
