25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Carioca Women: Vasco da Gama (W) — Buzios Women, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CT Almirante Heleno.
МСК, 7 тур, Стадион: CT Almirante Heleno
Brazil Campeonato Carioca Women
Завершен
10 : 0
25 октября 2025
Превью матча Vasco da Gama (W) — Buzios Women
Статистика матча
Атаки
121
37
Угловые
17
0
