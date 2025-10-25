Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Fluminense RJ (W) - Flamengo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Carioca Women: Fluminense RJ (W)Flamengo (W), 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manoel Schwartz.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Manoel Schwartz
Brazil Campeonato Carioca Women
Fluminense RJ (W)
50'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Flamengo (W)
90+2'
90+9'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Fluminense RJ (W) icon
50'
Flamengo (W) icon
90+2'
Flamengo (W) icon
90+9'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
23'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
26'
Угловой
Fluminense RJ (W) - Угловой
36'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
38'
Угловой
Fluminense RJ (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
48'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
50'
Fluminense RJ (W) - 1-ый Гол
66'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
69'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
85'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
85'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
90'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
90+1'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
90+2'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
90+2'
Flamengo (W) - 2-ой Гол
90+9'
Flamengo (W) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2

Превью матча Fluminense RJ (W) — Flamengo (W)

История последних встреч

Fluminense RJ (W)
Fluminense RJ (W)
Flamengo (W)
Fluminense RJ (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Flamengo (W)
Flamengo (W)
2:0
Fluminense RJ (W)
Fluminense RJ (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
94
134
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
5
9
Игры 7 тур
25.10.2025
Botafogo (W)
2:2
Perolas Negras (W)
Завершен
25.10.2025
Vasco da Gama (W)
10:0
Buzios Women
Завершен
25.10.2025
Fluminense RJ (W)
1:2
Flamengo (W)
Завершен
25.10.2025
Heips (W)
-:-
Resende Women
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Даллас Даллас
Эдмонтон Эдмонтон
26 Ноября
05:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA