25.10.2025
Смотреть онлайн Fluminense RJ (W) - Flamengo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Carioca Women: Fluminense RJ (W) — Flamengo (W), 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manoel Schwartz.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Manoel Schwartz
Brazil Campeonato Carioca Women
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Flamengo (W)
90+2'
90+9'
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Flamengo (W)
90+2'
Flamengo (W)
90+9'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
15'
Flamengo (W) - Угловой
23'
Flamengo (W) - Угловой
26'
Fluminense RJ (W) - Угловой
36'
Flamengo (W) - Угловой
38'
Fluminense RJ (W) - Угловой
48'
Flamengo (W) - Угловой
50'
Fluminense RJ (W) - 1-ый Гол
66'
Flamengo (W) - Угловой
69'
Flamengo (W) - Угловой
85'
Flamengo (W) - Угловой
85'
Flamengo (W) - Угловой
90'
Flamengo (W) - Угловой
90+1'
Flamengo (W) - Угловой
90+2'
Flamengo (W) - Угловой
90+2'
Flamengo (W) - 2-ой Гол
90+9'
Flamengo (W) - 3-ий Гол
Превью матча Fluminense RJ (W) — Flamengo (W)
История последних встреч
Fluminense RJ (W)
Flamengo (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Flamengo (W)
2:0
Fluminense RJ (W)
Статистика матча
Атаки
94
134
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
5
9
Комментарии к матчу