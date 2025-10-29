Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Альдосиви - Колон 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: АльдосивиКолон, 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
Альдосиви
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
Колон
3'
52'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Колон icon
3'
Счет после первого тайма 0:1
Колон icon
52'
Текстовая трансляция
3'
Колон - 1-ый Гол
16'
Угловой
Альдосиви - Угловой
28'
Угловой
Колон - Угловой
31'
Угловой
Колон - Угловой
31'
Угловой
Колон - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Колон - 2-ой Гол
65'
Угловой
Альдосиви - Угловой
75'
Угловой
Альдосиви - Угловой

Превью матча Альдосиви — Колон

Команда Альдосиви в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-14. Команда Колон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Альдосиви в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Колон забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Альдосиви Альдосиви
56%
Колон Колон
44%
Атаки
80
52
Угловые
3
3
Фолы
15
12
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
5
5
Игры 16 тур
30.10.2025
Барракас Сентраль (резерв)
2:3
Хуракан
Завершен
30.10.2025
Бока Хуниорс
0:1
Тигре
Завершен
30.10.2025
Дефенса и Хустисия
1:1
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Завершен
30.10.2025
Эстудиантес де ЛП
1:4
Аргентинос Хуниорс
Завершен
30.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз рез.
1:0
Расинг Клаб
Завершен
30.10.2025
CA Central Cordoba SE Reserve
2:1
Банфилд
Завершен
29.10.2025
Альдосиви
0:2
Колон
Завершен
29.10.2025
Бельграно
0:2
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Завершен
29.10.2025
Годой Круз АТ рез.
2:0
Депортиво Риестра
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте рез.
0:1
Росарио Централ рез.
Завершен
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
Завершен
28.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
4:2
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Завершен
28.10.2025
Instituto AC Cordoba Reserves
1:1
Таллерес Де Кордоба
Завершен
28.10.2025
Ланус рез.
2:1
Атлетико Тукуман
Завершен
28.10.2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
5:2
Сармиенто (резерв)
Завершен
28.10.2025
Клуб Атлетико Платенсе (резерв)
2:1
Гимназия Де Ла Плата
Завершен
Комментарии к матчу
