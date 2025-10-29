Смотреть онлайн Альдосиви - Колон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: Альдосиви — Колон, 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Альдосиви — Колон
Команда Альдосиви в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-14. Команда Колон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Альдосиви в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Колон забивает 1, пропускает 1.