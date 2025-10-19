Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ФК Гойтаказ - Белфорд-Рошу 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии. Лига Кариока B: ФК ГойтаказБелфорд-Рошу, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ary de Oliveira e Souza (Arizao).

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Ary de Oliveira e Souza (Arizao)
Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B
ФК Гойтаказ
82'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Белфорд-Рошу
62'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
SE Белфорд-Рошу icon
62'
ФК Гойтаказ icon
82'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
16'
Угловой
SE Белфорд-Рошу - Угловой
33'
Угловой
SE Белфорд-Рошу - Угловой
37'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
62'
SE Белфорд-Рошу - 1-ый Гол
66'
Угловой
SE Белфорд-Рошу - Угловой
79'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
82'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
82'
ФК Гойтаказ - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК Гойтаказ — Белфорд-Рошу

Команда ФК Гойтаказ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Белфорд-Рошу, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда ФК Гойтаказ в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Белфорд-Рошу забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
125
90
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
11
0
Удары в створ ворот
3
3
Игры 5 тур
20.10.2025
Парати
1:1
КГИ Април 7
Завершен
19.10.2025
Санта Круз Рио-де-Жанейро
0:0
Серра Макаенсе
Завершен
19.10.2025
ФК Гойтаказ
1:1
Белфорд-Рошу
Завершен
19.10.2025
FC Rio de Janeiro
1:6
ФК Макаэ Эспорте
Завершен
Комментарии к матчу
