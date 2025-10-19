Смотреть онлайн ФК Гойтаказ - Белфорд-Рошу 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B: ФК Гойтаказ — Белфорд-Рошу, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ary de Oliveira e Souza (Arizao).
Превью матча ФК Гойтаказ — Белфорд-Рошу
Команда ФК Гойтаказ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Белфорд-Рошу, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда ФК Гойтаказ в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Белфорд-Рошу забивает 1, пропускает 0.