Превью матча ФК Гойтаказ — Белфорд-Рошу

Команда ФК Гойтаказ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Белфорд-Рошу, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда ФК Гойтаказ в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Белфорд-Рошу забивает 1, пропускает 0.