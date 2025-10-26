Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Тунг-Синг - Резорсиз Кэпитал 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгГонконг - 1-й дивизион: Тунг-СингРезорсиз Кэпитал, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Гонконг - 1-й дивизион
Тунг-Синг
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Резорсиз Кэпитал
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Tung Sing - Угловой
20'
Угловой
Tung Sing - Угловой
27'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
31'
Угловой
Tung Sing - Угловой
35'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
45+1'
Угловой
Tung Sing - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Tung Sing - Угловой
76'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
80'
Угловой
Tung Sing - Угловой
88'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
90+4'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
90+5'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
90+6'
Угловой
Резорсиз Кэпитал - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Тунг-Синг — Резорсиз Кэпитал

Команда Тунг-Синг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Резорсиз Кэпитал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-3. Команда Тунг-Синг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Резорсиз Кэпитал забивает 2, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Тунг-Синг Тунг-Синг
42%
Резорсиз Кэпитал Резорсиз Кэпитал
58%
Атаки
62
74
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
2
3
Игры 7 тур
26.10.2025
Лаки Майл
0:6
УСЕ
Завершен
26.10.2025
Тунг-Синг
0:0
Резорсиз Кэпитал
Завершен
26.10.2025
Централ и Вестерн
1:0
Юэн Лун
Завершен
