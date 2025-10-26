Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — Гонконг - 1-й дивизион : Тунг-Синг — Резорсиз Кэпитал , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

Превью матча Тунг-Синг — Резорсиз Кэпитал

Команда Тунг-Синг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Резорсиз Кэпитал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-3. Команда Тунг-Синг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Резорсиз Кэпитал забивает 2, пропускает 0.