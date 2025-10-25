Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20 : Олария (20) — Америка РЖ U20 , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Олария (20) — Америка РЖ U20

Команда Олария (20) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-5. Команда Америка РЖ U20, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Олария (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Америка РЖ U20 забивает 0, пропускает 0.