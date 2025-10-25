Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Олария (20) - Америка РЖ U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Олария (20)Америка РЖ U20, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Бразилия - Лига U20
Олария (20)
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Америка РЖ U20
Смотреть онлайн
Превью матча Олария (20) — Америка РЖ U20

Команда Олария (20) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-5. Команда Америка РЖ U20, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Олария (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Америка РЖ U20 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
91
84
Угловые
3
3
Игры 11 тур
25.10.2025
Олария (20)
1:1
Америка РЖ U20
Завершен
25.10.2025
Сан-Гонсалу U20
-:-
Аудакс Рио (20)
Отменен
25.10.2025
кабофриенсе U20
-:-
Резенде РЖ U20
Отменен
25.10.2025
Araruama FC U20
-:-
Дуки-ди-Кашиас (20)
Отменен
25.10.2025
Американо (20)
-:-
Перолас Неграс (20)
Отменен
Комментарии к матчу
