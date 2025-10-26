Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Жальгирис - ФК Шяуляй 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы по футболу. А-Лига: ЖальгирисФК Шяуляй, 33 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:25 по московскому времени и пройдет на стадионе ЛФФ Стадион.

МСК, 33 тур, Стадион: ЛФФ Стадион
Чемпионат Литвы по футболу. А-Лига
Жальгирис
26'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
ФК Шяуляй
Смотреть онлайн
FK Zalgiris Vilnius icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
FK Zalgiris Vilnius - Угловой
8'
Угловой
FK Zalgiris Vilnius - Угловой
18'
Угловой
FA Siauliai - Угловой
26'
FK Zalgiris Vilnius - 1-ый Гол
37'
Угловой
FK Zalgiris Vilnius - Угловой
43'
Угловой
FK Zalgiris Vilnius - Угловой
44'
Угловой
FA Siauliai - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
90+5'
Угловой
FA Siauliai - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Жальгирис — ФК Шяуляй

Команда Жальгирис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-7. Команда ФК Шяуляй, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Жальгирис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Шяуляй забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Жальгирис, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Жальгирис



0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.06.2025
Жальгирис
Жальгирис
0:0
ФК Шяуляй
ФК Шяуляй
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Жальгирис Жальгирис
55%
ФК Шяуляй ФК Шяуляй
45%
Атаки
49
56
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
4
4
Игры 33 тур
27.10.2025
ФК Дайнава Алитус
0:2
Хегельман Литауен
Завершен
27.10.2025
Судува Мариямполе
1:0
ФК Жальгирис Каунас
Отменен
26.10.2025
Жальгирис
1:0
ФК Шяуляй
Завершен
26.10.2025
ФК Джюгас Тельшяй
1:4
Паневежис
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA