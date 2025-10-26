Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по футболу. А-Лига : Жальгирис — ФК Шяуляй , 33 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:25 по московскому времени и пройдет на стадионе ЛФФ Стадион .

Превью матча Жальгирис — ФК Шяуляй

Команда Жальгирис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-7. Команда ФК Шяуляй, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Жальгирис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Шяуляй забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Жальгирис, в том матче сыграли вничью.