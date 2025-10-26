Смотреть онлайн ФК Джюгас Тельшяй - Паневежис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по футболу. А-Лига: ФК Джюгас Тельшяй — Паневежис, 33 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Telsia Stadium.
Превью матча ФК Джюгас Тельшяй — Паневежис
Команда ФК Джюгас Тельшяй в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Паневежис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда ФК Джюгас Тельшяй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Паневежис забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Паневежис, в том матче победу одержали гостьи.