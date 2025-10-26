Превью матча ФК Джюгас Тельшяй — Паневежис

Команда ФК Джюгас Тельшяй в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Паневежис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда ФК Джюгас Тельшяй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Паневежис забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Паневежис, в том матче победу одержали гостьи.