26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Джюгас Тельшяй - Паневежис 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы по футболу. А-Лига: ФК Джюгас ТельшяйПаневежис, 33 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Telsia Stadium.

МСК, 33 тур, Стадион: Telsia Stadium
Чемпионат Литвы по футболу. А-Лига
ФК Джюгас Тельшяй
54'
Завершен
1 : 4
26 октября 2025
Паневежис
20'
27'
40'
90+1'
FK Паневежис icon
20'
FK Паневежис icon
27'
FK Паневежис icon
40'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,4
ФК Джюгас Тельшяй icon
54'
FK Паневежис icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,4
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Джюгас Тельшяй - Угловой
16'
Угловой
ФК Джюгас Тельшяй - Угловой
18'
Угловой
FK Паневежис - Угловой
20'
FK Паневежис - 1-ый Гол
27'
FK Паневежис - 2-ой Гол
40'
FK Паневежис - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,4
54'
ФК Джюгас Тельшяй - 4-ый Гол
61'
Угловой
ФК Джюгас Тельшяй - Угловой
62'
Угловой
ФК Джюгас Тельшяй - Угловой
81'
Угловой
ФК Джюгас Тельшяй - Угловой
83'
Угловой
ФК Джюгас Тельшяй - Угловой
90+1'
FK Паневежис - 5-ый Гол
90+3'
Угловой
FK Паневежис - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,4

Превью матча ФК Джюгас Тельшяй — Паневежис

Команда ФК Джюгас Тельшяй в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Паневежис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда ФК Джюгас Тельшяй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Паневежис забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Паневежис, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Джюгас Тельшяй
ФК Джюгас Тельшяй
Паневежис
ФК Джюгас Тельшяй
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
08.08.2025
Паневежис
Паневежис
0:1
ФК Джюгас Тельшяй
ФК Джюгас Тельшяй
Обзор
13.06.2025
ФК Джюгас Тельшяй
ФК Джюгас Тельшяй
1:1
Паневежис
Паневежис
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Джюгас Тельшяй ФК Джюгас Тельшяй
55%
Паневежис Паневежис
45%
Атаки
87
81
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
6
6
Игры 33 тур
27.10.2025
ФК Дайнава Алитус
0:2
Хегельман Литауен
Завершен
27.10.2025
Судува Мариямполе
1:0
ФК Жальгирис Каунас
Отменен
26.10.2025
Жальгирис
1:0
ФК Шяуляй
Завершен
26.10.2025
ФК Джюгас Тельшяй
1:4
Паневежис
Завершен
Рейтинг UEFA