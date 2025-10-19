Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Гаучо Пассо Фундо - Пелотас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Гаушу: Гаучо Пассо ФундоПелотас, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Wolmar Salton.

МСК, 6 тур, Стадион: Arena Wolmar Salton
Бразилия - Кубок Гаушу
Гаучо Пассо Фундо
90+1'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Пелотас
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Гаучо Пассо Фундо icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Гаучо Пассо Фундо - Угловой
6'
Угловой
Pelotas - Угловой
30'
Угловой
Pelotas - Угловой
31'
Угловой
Pelotas - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
50'
Угловой
Гаучо Пассо Фундо - Угловой
74'
Угловой
Pelotas - Угловой
75'
Угловой
Pelotas - Угловой
75'
Угловой
Pelotas - Угловой
87'
Угловой
Pelotas - Угловой
90+1'
Гаучо Пассо Фундо - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2

Превью матча Гаучо Пассо Фундо — Пелотас

Команда Гаучо Пассо Фундо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Пелотас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-1. Команда Гаучо Пассо Фундо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пелотас забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Гаучо Пассо Фундо Гаучо Пассо Фундо
46%
Пелотас Пелотас
54%
Атаки
70
77
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
2
Игры 6 тур
23.10.2025
Бразил де Пелотас
-:-
Интернаcьонал
Отложен
19.10.2025
Гаучо Пассо Фундо
1:0
Пелотас
Завершен
Комментарии к матчу
