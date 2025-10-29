Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Левадиакос - Триполис 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Кубок: ЛевадиакосТриполис . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Левадия.

МСК, Стадион: Левадия
Греция - Кубок
Левадиакос
Balzi 73'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Триполис
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Balzi - Левадиакос icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Левадиакос - Угловой
16'
Угловой
Левадиакос - Угловой
36'
Угловой
Левадиакос - Угловой
41'
Угловой
Левадиакос - Угловой
43'
Угловой
Левадиакос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Триполис - Угловой
61'
Угловой
Левадиакос - Угловой
73'
Balzi - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Левадиакос — Триполис

Команда Левадиакос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-11.

Левадиакос Левадиакос
12
Россия
Юрий Лодыгин
6
Греция
Triantafyllos Tsapras
24
Греция
Panagiotis Liagas
2
Греция
Georgios Marios Katris
3
Греция
Panagiotis Vichos
18
Кипр
Иоаннис Кости
23
Албания
Enis Cokaj
34
Аргентина
Себастьян Паласиос
15
Аргентина
Fabricio Gabriel Pedrozo
11
Аргентина
Guillermo Balzi
31
Греция
Panagiotis Symelidis
Триполис Триполис
1
Греция
Никос Пападопулос
17
Финляндия
Николай Алхо
13
Греция
Костас Триантафиллопоулос
2
Финляндия
Robert Ivanov
72
Испания
Dani Fernandez
14
Аргентина
Julian Chicco
5
Беларусь
Евгений Яблонский
40
Камерун
Kalvin Ketu
7
Аргентина
Julian Bartolo
11
Греция
Димитриос Эмманулидис
41
Италия
Федерико Мачеда

Статистика матча

Владение мячом
Левадиакос Левадиакос
53%
Триполис Триполис
47%
Атаки
86
81
Угловые
6
1
Фолы
17
14
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
