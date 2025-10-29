Смотреть онлайн Левадиакос - Триполис 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Кубок: Левадиакос — Триполис . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Левадия.
Превью матча Левадиакос — Триполис
Команда Левадиакос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-11.