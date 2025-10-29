Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Атромитос - Панатинаикос 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Кубок: АтромитосПанатинаикос . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Перистери.

МСК, Стадион: Перистери
Греция - Кубок
Атромитос
Baku 36'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Панатинаикос
Milos Pantovic 50'
Филип Младенович 67'
Смотреть онлайн
Baku - Атромитос icon
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Milos Pantovic icon
50'
Филип Младенович icon
67'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Атромитос - Угловой
29'
Угловой
Атромитос - Угловой
36'
Угловой
Атромитос - Угловой
36'
Baku - 1-ый Гол
40'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
50'
Milos Pantovic - 2-ой Гол
67'
Филип Младенович - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Атромитос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,3

Превью матча Атромитос — Панатинаикос

Команда Атромитос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Панатинаикос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Атромитос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Панатинаикос забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Панатинаикос, в том матче победу одержали хозяева.

Атромитос Атромитос
1
Греция
Элефтериос Чутесиотис
44
Греция
Dimitrios Tsakmakis
4
Греция
Dimitrios Stavropoulos
70
Бразилия
Mansur
12
Греция
Mattheos Mountes
8
Австрия
Петер Мичорл
92
Франция
Сэмюэл Мутуссами
16
Греция
Georgios Papadopoulos
32
Германия
Макана Баку
19
Греция
Panagiotis Tsantilas
11
Бельгия
Denzel Jubitana
Панатинаикос Панатинаикос
40
Франция
Альбан Лафон
27
Греция
Яннис Котсирас
14
США
Эрик Палмер-Браун
5
Бельгия
Ахмед Туба
77
Греция
Гиоргос Кирьякопулос
4
Испания
Педро Чиривельа
6
Греция
Эммануил Сиопис
31
Сербия
Филип Джуричич
10
Бразилия
Тете
19
Польша
Кароль Свидерски
9
Бельгия
Anass Zaroury

История последних встреч

Атромитос
Атромитос
Панатинаикос
Атромитос
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.10.2025
Панатинаикос
Панатинаикос
1:0
Атромитос
Атромитос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атромитос Атромитос
45%
Панатинаикос Панатинаикос
55%
Атаки
98
104
Угловые
4
1
Фолы
15
18
Удары (всего)
4
9
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
