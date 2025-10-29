Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Кубок : Атромитос — Панатинаикос . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Перистери .

Превью матча Атромитос — Панатинаикос

Команда Атромитос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Панатинаикос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Атромитос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Панатинаикос забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Панатинаикос, в том матче победу одержали хозяева.