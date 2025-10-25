Превью матча Аль-Хуссейн Ирбид — Сама Аль Сархан

Команда Аль-Хуссейн Ирбид в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-5. Команда Сама Аль Сархан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 7-15. Команда Аль-Хуссейн Ирбид в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сама Аль Сархан забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Сама Аль Сархан, в том матче победу одержали гостьи.