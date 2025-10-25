Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Хуссейн Ирбид - Сама Аль Сархан 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИорданияЧемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига: Аль-Хуссейн ИрбидСама Аль Сархан, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Hassan Stadium.

МСК, 9 тур, Стадион: Al-Hassan Stadium
Чемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига
Аль-Хуссейн Ирбид
24'
33'
60'
69'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Сама Аль Сархан
Al-Hussein SC icon
24'
Al-Hussein SC icon
33'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
Al-Hussein SC icon
60'
Al-Hussein SC icon
69'
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Al-Hussein SC - Угловой
9'
Угловой
Al-Hussein SC - Угловой
9'
Угловой
Al-Hussein SC - Угловой
24'
Al-Hussein SC - 1-ый Гол
33'
Al-Hussein SC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
55'
Угловой
Al-Hussein SC - Угловой
60'
Al-Hussein SC - 3-ий Гол
69'
Al-Hussein SC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,3

Превью матча Аль-Хуссейн Ирбид — Сама Аль Сархан

Команда Аль-Хуссейн Ирбид в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-5. Команда Сама Аль Сархан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 7-15. Команда Аль-Хуссейн Ирбид в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сама Аль Сархан забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Сама Аль Сархан, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Аль-Хуссейн Ирбид
Аль-Хуссейн Ирбид
Сама Аль Сархан
Аль-Хуссейн Ирбид
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.09.2025
Сама Аль Сархан
Сама Аль Сархан
0:1
Аль-Хуссейн Ирбид
Аль-Хуссейн Ирбид
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Хуссейн Ирбид Аль-Хуссейн Ирбид
63%
Сама Аль Сархан Сама Аль Сархан
37%
Атаки
0
0
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
0
Игры 9 тур
25.10.2025
Аль-Хуссейн Ирбид
4:0
Сама Аль Сархан
Завершен
24.10.2025
Аль-Джазира Иордания
0:0
Шабаб Аль Ордон
Завершен
