Смотреть онлайн Аль-Хуссейн Ирбид - Сама Аль Сархан 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иордания — Чемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига: Аль-Хуссейн Ирбид — Сама Аль Сархан, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Hassan Stadium.
Превью матча Аль-Хуссейн Ирбид — Сама Аль Сархан
Команда Аль-Хуссейн Ирбид в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-5. Команда Сама Аль Сархан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 7-15. Команда Аль-Хуссейн Ирбид в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сама Аль Сархан забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Сама Аль Сархан, в том матче победу одержали гостьи.