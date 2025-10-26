Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Милсами - Шериф Тирасполь 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Молдова, РеспубликаЧемпионат Молдовы по футболу: ФК МилсамиШериф Тирасполь, 17 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CSR Orhei.

МСК, 17 тур, Стадион: CSR Orhei
Чемпионат Молдовы по футболу
ФК Милсами
21'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Шериф Тирасполь
Смотреть онлайн
ФК Милсами icon
21'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
7'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
11'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
13'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
21'
ФК Милсами - 1-ый Гол
28'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
29'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
45'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
63'
Угловой
Шериф Тирасполь - Угловой
86'
Угловой
ФК Милсами - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча ФК Милсами — Шериф Тирасполь

Команда ФК Милсами в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-16. Команда Шериф Тирасполь, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда ФК Милсами в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Шериф Тирасполь забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Шериф Тирасполь, в том матче сыграли вничью.

ФК Милсами ФК Милсами
38
Нигерия
Oladotun Olatunde-Matthew
28
Норвегия
Kabamba Tumba Kalabatama
5
Christopher Nwanze
4
Бельгия
Danny Koy Lupano
30
Гана
Frederick Takyi
1
Молдова, Республика
Emil Timbur
18
Буркина-Фасо
Abdoul Yoda
25
Франция
Nabil Khali
15
Нигерия
Ime Ndon
10
Молдова, Республика
Раду Гинсари
29
Нидерланды
Хеннос Асмелаш
Тренер
Молдова, Республика
Владимир Жапалэу
Шериф Тирасполь Шериф Тирасполь
3
Гана
Nana Kwame Boakye
69
Нигерия
Peter Ademo
8
Гвинея
Ibrahima Soumah
9
Албания
Amarildo Gjoni
4
Либерия
Natus Swen
6
Бразилия
Rai
12
Нигерия
Elijah Olaniyi Odede
29
Мали
Soumaila Magassouba
21
Болгария
Ivan Dyulgerov
77
Мали
Мамаду Диарра
11
Буркина-Фасо
Сирил Баррос Байала
Тренер
Молдова, Республика
Victor Mihailov

История последних встреч

ФК Милсами
ФК Милсами
Шериф Тирасполь
ФК Милсами
0 побед
1 ничья
2 побед
0%
33%
67%
24.08.2025
Шериф Тирасполь
Шериф Тирасполь
1:1
ФК Милсами
ФК Милсами
Обзор
05.07.2025
ФК Милсами
ФК Милсами
1:2
Шериф Тирасполь
Шериф Тирасполь
Обзор
24.05.2025
Шериф Тирасполь
Шериф Тирасполь
2:1
ФК Милсами
ФК Милсами
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Милсами ФК Милсами
39%
Шериф Тирасполь Шериф Тирасполь
61%
Атаки
127
156
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры 17 тур
26.10.2025
ФК Милсами
1:0
Шериф Тирасполь
Завершен
26.10.2025
ФК Петрокуб
4:1
FC Politehnica Chisinau
Завершен
25.10.2025
Спарта
2:0
Бельцы
Завершен
Комментарии к матчу
