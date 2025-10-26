Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Молдова, Республика — Чемпионат Молдовы по футболу : ФК Милсами — Шериф Тирасполь , 17 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CSR Orhei .

Превью матча ФК Милсами — Шериф Тирасполь

Команда ФК Милсами в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-16. Команда Шериф Тирасполь, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда ФК Милсами в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Шериф Тирасполь забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Шериф Тирасполь, в том матче сыграли вничью.