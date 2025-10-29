Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига : Русенборг — Сандефьорд , 19 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Леркендал . Судить этот матч будет Daniel Higraff .

Превью матча Русенборг — Сандефьорд

Команда Русенборг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-14. Команда Сандефьорд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-21. Команда Русенборг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сандефьорд забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Сандефьорд, в том матче победу одержали хозяева.