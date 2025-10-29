Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Русенборг - Сандефьорд 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: РусенборгСандефьорд, 19 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Леркендал. Судить этот матч будет Daniel Higraff.

МСК, 19 тур, Стадион: Леркендал
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Русенборг
Эмиль Конрадсен Сейде 62'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Сандефьорд
90+8'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Эмиль Конрадсен Сейде icon
62'
Сандефьорд icon
90+8'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
8'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
13'
Угловой
Русенборг - Угловой
20'
Угловой
Русенборг - Угловой
24'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
26'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
32'
Угловой
Русенборг - Угловой
43'
Угловой
Русенборг - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Эмиль Конрадсен Сейде - 1-ый Гол
66'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
72'
Угловой
Сандефьорд - Угловой
90+8'
Сандефьорд - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Русенборг — Сандефьорд

Команда Русенборг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-14. Команда Сандефьорд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-21. Команда Русенборг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сандефьорд забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Сандефьорд, в том матче победу одержали хозяева.

Русенборг Русенборг
1
Норвегия
Sander Tangvik
15
Дания
Jonas Mortensen
50
Норвегия
Hakon Volden
21
Словакия
Tomas Nemcik
23
Норвегия
Ульрик Йенссен
7
Норвегия
Simen Nordli
5
Швеция
Moustafa Zeidan
29
Словакия
Давид Дуриш
35
Норвегия
Эмиль Конрадсен Сейде
10
Норвегия
Оле Кристиан Селнаес
39
Швеция
Дино Исламович
Тренер
Швеция
Alfred Johansson
Сандефьорд Сандефьорд
30
Швеция
Elias Hadaya
4
Норвегия
Fredrik Carson Pedersen
2
Швеция
Zinedin Smajlovic
47
Stian Kristiansen
3
Норвегия
Vetle Walle Egeli
14
Норвегия
Edvard Sundbo Pettersen
18
Швеция
Filip Ottosson
20
Норвегия
Marcus Melchior
19
Норвегия
Bendik Slotfeldt Berntsen
24
Норвегия
Sebastian Holm Mathisen
27
Норвегия
Jakob Dunsby
Тренер
Швеция
Андреас Тегстром

История последних встреч

Русенборг
Русенборг
Сандефьорд
Русенборг
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
Сандефьорд
Сандефьорд
2:0
Русенборг
Русенборг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Русенборг Русенборг
40%
Сандефьорд Сандефьорд
60%
Атаки
72
117
Угловые
4
6
Фолы
12
15
Удары (всего)
5
10
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Higraff (Норвегия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Daniel Higraff назначал пенальти

Игры 19 тур
29.10.2025
Русенборг
1:1
Сандефьорд
Завершен
28.09.2025
Бранн
1:0
Фредрикстад
Завершен
25.08.2025
Сарпсборг
0:1
Кристиансунд
Завершен
24.08.2025
Мольде
2:0
Тромсе
Завершен
24.08.2025
Брюн
2:2
Стремс
Завершен
24.08.2025
Хаугесунд
2:3
Волеренга
Завершен
22.08.2025
КФУМ
2:2
Хамаркамератен
Завершен
Комментарии к матчу
