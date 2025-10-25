Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Узбекистан — Чемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига : Курувчи Коканд 1912 — Навбахор , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kokand Stadium .

Превью матча Курувчи Коканд 1912 — Навбахор

Команда Курувчи Коканд 1912 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Навбахор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Курувчи Коканд 1912 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Навбахор забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Навбахор, в том матче победу одержали хозяева.