26.10.2025

Смотреть онлайн Бунедкор - Машал Мубарек 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УзбекистанЧемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига: БунедкорМашал Мубарек, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Bunyodkor Stadium.

МСК, 26 тур, Стадион: Bunyodkor Stadium
Чемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига
Бунедкор
50'
58'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Машал Мубарек
70'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Bunyodkor Tashkent icon
50'
Bunyodkor Tashkent icon
58'
FK Машал Мубарек icon
70'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
30'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
39'
Угловой
Bunyodkor Tashkent - Угловой
43'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Bunyodkor Tashkent - 1-ый Гол
56'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
58'
Bunyodkor Tashkent - 2-ой Гол
64'
Угловой
Bunyodkor Tashkent - Угловой
67'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
69'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
69'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
70'
FK Машал Мубарек - 3-ий Гол
74'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
85'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
87'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
90'
Угловой
Bunyodkor Tashkent - Угловой
90+1'
Угловой
FK Машал Мубарек - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Бунедкор — Машал Мубарек

Команда Бунедкор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-19. Команда Машал Мубарек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-17. Команда Бунедкор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Машал Мубарек забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Машал Мубарек, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Бунедкор
Бунедкор
Машал Мубарек
Бунедкор
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.05.2025
Машал Мубарек
Машал Мубарек
1:1
Бунедкор
Бунедкор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Бунедкор Бунедкор
53%
Машал Мубарек Машал Мубарек
47%
Атаки
94
90
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
6
Игры 26 тур
27.10.2025
Термез Суркхон
4:0
Андижан
Завершен
26.10.2025
Бунедкор
2:1
Машал Мубарек
Завершен
25.10.2025
Курувчи Коканд 1912
2:0
Навбахор
Завершен
25.10.2025
Шуртан
0:2
Нефтчи
Завершен
24.10.2025
Кызылкум
2:0
Динамо
Завершен
23.10.2025
Бухара
2:0
Согдиана
Завершен
23.10.2025
Хоразм
0:1
Пахтакор
Завершен
Комментарии к матчу
