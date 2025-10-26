Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Узбекистан — Чемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига : Бунедкор — Машал Мубарек , 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Bunyodkor Stadium .

Превью матча Бунедкор — Машал Мубарек

Команда Бунедкор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-19. Команда Машал Мубарек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-17. Команда Бунедкор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Машал Мубарек забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Машал Мубарек, в том матче сыграли вничью.