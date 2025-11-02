Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Узбекистан — Чемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига : Согдиана — Кызылкум , 27 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Markaziy Stadium .

Превью матча Согдиана — Кызылкум

Команда Согдиана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Кызылкум, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Согдиана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кызылкум забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Согдиана, в том матче победу одержали хозяева.