02.11.2025

Смотреть онлайн Согдиана - Кызылкум 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УзбекистанЧемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига: СогдианаКызылкум, 27 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Markaziy Stadium.

МСК, 27 тур, Стадион: Markaziy Stadium
Чемпионат Узбекистана по футболу. Суперлига
Согдиана
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
Кызылкум
Смотреть онлайн
Превью матча Согдиана — Кызылкум

Команда Согдиана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Кызылкум, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Согдиана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кызылкум забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Согдиана, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Согдиана
Согдиана
Кызылкум
Согдиана
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
24.06.2025
Согдиана
Согдиана
4:1
Кызылкум
Кызылкум
Обзор
14.06.2025
Кызылкум
Кызылкум
0:0
Согдиана
Согдиана
Обзор
Игры 27 тур
03.11.2025
Пахтакор
4:2
Бунедкор
Завершен
02.11.2025
Согдиана
3:0
Кызылкум
Завершен
01.11.2025
Андижан
1:1
Бухара
Завершен
31.10.2025
Шуртан
4:3
АГМК
Завершен
30.10.2025
Навбахор
0:0
Насаф Карши
Завершен
Комментарии к матчу
