Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ХИК Хельсинки - ФК Интер 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по футболу. Вейккауслига: ХИК ХельсинкиФК Интер . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Футбольный стадион Хельсинки. Судить этот матч будет Peiman Simani.

МСК, Стадион: Футбольный стадион Хельсинки
Чемпионат Финляндии по футболу. Вейккауслига
ХИК Хельсинки
33'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
ФК Интер
23'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Интер icon
23'
ХИК Хельсинки icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Интер - Угловой
17'
Угловой
ХИК Хельсинки - Угловой
21'
Угловой
ФК Интер - Угловой
23'
Угловой
ФК Интер - Угловой
23'
ФК Интер - 1-ый Гол
33'
ХИК Хельсинки - 2-ой Гол
42'
Угловой
ФК Интер - Угловой
45+3'
Угловой
ХИК Хельсинки - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
ФК Интер - Угловой
60'
Угловой
ФК Интер - Угловой
73'
Угловой
ФК Интер - Угловой
74'
Угловой
ФК Интер - Угловой
88'
Угловой
ФК Интер - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ХИК Хельсинки — ФК Интер

Команда ХИК Хельсинки в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-19. Команда ФК Интер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда ХИК Хельсинки в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФК Интер забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 сентября 2025 на поле команды ФК Интер, в том матче сыграли вничью.

ХИК Хельсинки ХИК Хельсинки
32
Бразилия
Ricardo Friedrich
28
Финляндия
Miska Ylitolva
2
Англия
Brooklyn Lyons-Foster
6
Финляндия
Ville Tikkanen
13
Финляндия
Kaius Simojoki
15
Финляндия
Jere Kallinen
4
Финляндия
Александер Ринг
21
Финляндия
Pyry Mentu
99
США
Бенджи Мишель
20
Финляндия
Теему Пукки
7
Финляндия
Santeri Hostikka
Тренер
Miika Nuutinen
ФК Интер ФК Интер
1
Финляндия
Eetu Huuhtanen
5
Финляндия
Албин Гранлунд
22
Финляндия
Luka Kuittinen
16
Нидерланды
Барт Стралман
27
Финляндия
Seth Saarinen
19
Финляндия
Iiro Jarvinen
10
Германия
Florian Krebs
17
Гана
Bismark Ampofo
20
Финляндия
Momodou Sarr
11
Буркина-Фасо
Jean Botue
6
Кот-д'Ивуар
Christian Ouguehi
Тренер
Финляндия
Vesa Vasara

История последних встреч

ХИК Хельсинки
ХИК Хельсинки
ФК Интер
ХИК Хельсинки
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.09.2025
ФК Интер
ФК Интер
0:0
ХИК Хельсинки
ХИК Хельсинки
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ХИК Хельсинки ХИК Хельсинки
50%
ФК Интер ФК Интер
50%
Атаки
78
91
Угловые
2
9
Фолы
2
3
Удары (всего)
10
11
Удары мимо ворот
10
15
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Peiman Simani (Финляндия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 13% (2 из 15 матчей) Peiman Simani назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA