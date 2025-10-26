Превью матча ХИК Хельсинки — ФК Интер

Команда ХИК Хельсинки в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-19. Команда ФК Интер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда ХИК Хельсинки в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФК Интер забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 сентября 2025 на поле команды ФК Интер, в том матче сыграли вничью.