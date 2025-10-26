Смотреть онлайн ХИК Хельсинки - ФК Интер 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по футболу. Вейккауслига: ХИК Хельсинки — ФК Интер . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Футбольный стадион Хельсинки. Судить этот матч будет Peiman Simani.
Превью матча ХИК Хельсинки — ФК Интер
Команда ХИК Хельсинки в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-19. Команда ФК Интер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда ХИК Хельсинки в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФК Интер забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 сентября 2025 на поле команды ФК Интер, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Peiman Simani (Финляндия).
За последние 15 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 13% (2 из 15 матчей) Peiman Simani назначал пенальти