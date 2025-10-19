Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Локомотив 1929 София - ЦСКА 1948 София 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БолгарияЧемпионат Болгарии по футболу. Первая лига: Локомотив 1929 СофияЦСКА 1948 София, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Локомотив. Судить этот матч будет Martin Velikov.

МСК, 12 тур, Стадион: Стадион Локомотив
Чемпионат Болгарии по футболу. Первая лига
Локомотив 1929 София
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
ЦСКА 1948 София
Bruno Franco 74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Elias Correa Franco icon
74'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
ЦСКА 1948 София - Угловой
34'
Угловой
ЦСКА 1948 София - Угловой
41'
Угловой
Локомотив 1929 София - Угловой
44'
Угловой
ЦСКА 1948 София - Угловой
45'
Угловой
ЦСКА 1948 София - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
63'
Угловой
Локомотив 1929 София - Угловой
74'
Elias Correa Franco - 1-ый Гол
77'
Угловой
ЦСКА 1948 София - Угловой
89'
Угловой
Локомотив 1929 София - Угловой
90+3'
Угловой
ЦСКА 1948 София - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3

Превью матча Локомотив 1929 София — ЦСКА 1948 София

Команда Локомотив 1929 София в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда ЦСКА 1948 София, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-8. Команда Локомотив 1929 София в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЦСКА 1948 София забивает 2, пропускает 1.

Локомотив 1929 София Локомотив 1929 София
7
Болгария
Спас Делев
8
Бразилия
Luann Augusto Xavier Boy
27
Болгария
Patrick-Gabriel Galchev
3
Франция
Messie Biatoumoussoka
4
Франция
Sadio Dembele
5
Болгария
Эрол Дост
44
Болгария
Bozhidar Katsarov
14
Болгария
Angel Lyaskov
22
Болгария
Реян Даскалов
10
Болгария
Георги Пламенов Минчев
24
Болгария
Александар Киров Любенов
Тренер
Болгария
Станислав Генчев
ЦСКА 1948 София ЦСКА 1948 София
13
Болгария
Dimitar Sheytanov
2
Боливия
Diego Daniel Medina Roman
20
Аргентина
Brian Gabriel Sobrero
25
Гана
Sharif Osman
4
Германия
Андре Хоффманн
8
Франция
Yohann Magnin
67
Португалия
Фредерик Масиел
22
Черногория
Ognjen Gasevic
11
Болгария
Georgi Rusev
21
Грузия
Лаша Двали
93
Мавритания
Mamadou Diallo
Тренер
Болгария
Иван Стоянов

Статистика матча

Владение мячом
Локомотив 1929 София Локомотив 1929 София
36%
ЦСКА 1948 София ЦСКА 1948 София
64%
Атаки
63
110
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Martin Velikov (Болгария).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Martin Velikov назначал пенальти

Игры 12 тур
20.10.2025
Берое
1:1
Монтана
Завершен
19.10.2025
Локомотив 1929 София
0:1
ЦСКА 1948 София
Завершен
18.10.2025
Лудогорец Разград
1:1
Спартак
Завершен
17.10.2025
Локомотив Пловдив
3:0
Ботев
Завершен
Комментарии к матчу
