Превью матча Локомотив 1929 София — ЦСКА 1948 София

Команда Локомотив 1929 София в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда ЦСКА 1948 София, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-8. Команда Локомотив 1929 София в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЦСКА 1948 София забивает 2, пропускает 1.