Смотреть онлайн Локомотив 1929 София - ЦСКА 1948 София 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Чемпионат Болгарии по футболу. Первая лига: Локомотив 1929 София — ЦСКА 1948 София, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Локомотив. Судить этот матч будет Martin Velikov.
Превью матча Локомотив 1929 София — ЦСКА 1948 София
Команда Локомотив 1929 София в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда ЦСКА 1948 София, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-8. Команда Локомотив 1929 София в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЦСКА 1948 София забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Martin Velikov (Болгария).
За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Martin Velikov назначал пенальти