Смотреть онлайн Арда Карджали - Левски София 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Чемпионат Болгарии по футболу. Первая лига: Арда Карджали — Левски София, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Arda. Судить этот матч будет Dimitar Dimitrov.
Превью матча Арда Карджали — Левски София
Команда Арда Карджали в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Левски София, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Арда Карджали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Левски София забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Dimitar Dimitrov (Болгария).
За последние 6 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Dimitar Dimitrov назначал пенальти