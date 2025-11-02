Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Арда Карджали - Левски София 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БолгарияЧемпионат Болгарии по футболу. Первая лига: Арда КарджалиЛевски София, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Arda. Судить этот матч будет Dimitar Dimitrov.

МСК, 14 тур, Стадион: Arena Arda
Чемпионат Болгарии по футболу. Первая лига
Арда Карджали
Завершен
0 : 3
02 ноября 2025
Левски София
Mustapha Sangare 23'
Maicon Araujo dos Santos 50'
Everton Bala 85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Mustapha Sangare icon
23'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
Maicon Araujo dos Santos icon
50'
Everton Bala - Левски София icon
85'
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Арда Карджали - Угловой
23'
Mustapha Sangare - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Левски София - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
50'
Maicon Araujo dos Santos - 2-ой Гол
85'
Everton Bala - 3-ий Гол
89'
Угловой
Арда Карджали - Угловой
90+3'
Угловой
Арда Карджали - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,2

Превью матча Арда Карджали — Левски София

Команда Арда Карджали в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Левски София, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Арда Карджали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Левски София забивает 2, пропускает 1.

Арда Карджали Арда Карджали
21
Украина
Вячеслав Велев
11
США
Андре Шиняшики
4
Нигерия
David Akintola Idowu
18
Азербайджан
Jalal Huseynov
17
Бразилия
Patrick Luan
1
Болгария
Анатолий Энчев Господинов
20
Болгария
Серкан Кадиев Юсейн
99
Болгария
Бирсент Карагерен
93
Камерун
Феликс Эбоа-Эбоа
2
Бразилия
Gustavo Cascardo
71
Болгария
Ивелин Попов
Тренер
Болгария
Александр Тунчев
Левски София Левски София
70
Болгария
Георги Костадинов
47
Алжир
Akram Bouras
71
Oliver Kamdem
10
Болгария
Asen Ivanov Mitkov
12
Франция
Mustapha Sangare
17
Francisco Everton Mota De Castro
3
Maicon Araujo dos Santos
88
Болгария
Marin Plamenov Petkov
92
Болгария
Svetoslav Vutsov
4
Венесуэла
Christian Makoun
50
Болгария
Кристиан Димитров
Тренер
Испания
Хулио Велазкез Сантьяго

Статистика матча

Владение мячом
Арда Карджали Арда Карджали
50%
Левски София Левски София
50%
Атаки
63
64
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Dimitar Dimitrov (Болгария).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Dimitar Dimitrov назначал пенальти

Игры 14 тур
03.11.2025
Берое
1:3
Локомотив 1929 София
Завершен
02.11.2025
Арда Карджали
0:3
Левски София
Завершен
01.11.2025
Септември София
0:1
Славия София
Завершен
01.11.2025
Локомотив Пловдив
1:1
Ботев Пловдив
Завершен
01.11.2025
Добруджа
2:0
Спартак
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA