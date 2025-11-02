Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Sagesse SC - Reyady Abaseya 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛиванЧемпионат Ливана по футболу. Премьер-Лига: Sagesse SCReyady Abaseya, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Fouad Shehab Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Fouad Shehab Stadium
Чемпионат Ливана по футболу. Премьер-Лига
Sagesse SC
26'
74'
75'
Отменен
3 : 0
02 ноября 2025
Reyady Abaseya
Sagesse SC icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Sagesse SC icon
74'
Sagesse SC icon
75'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Sagesse SC - Угловой
12'
Угловой
Riyadi Abbasiya - Угловой
14'
Угловой
Riyadi Abbasiya - Угловой
26'
Sagesse SC - 1-ый Гол
33'
Угловой
Riyadi Abbasiya - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
74'
Sagesse SC - 2-ой Гол
75'
Sagesse SC - 3-ий Гол
81'
Угловой
Riyadi Abbasiya - Угловой
85'
Угловой
Sagesse SC - Угловой
87'
Угловой
Sagesse SC - Угловой

Превью матча Sagesse SC — Reyady Abaseya

Команда Sagesse SC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Reyady Abaseya, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Sagesse SC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Reyady Abaseya забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
75
75
Угловые
3
4
Фолы
8
5
Удары (всего)
5
4
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
6
3
Игры 6 тур
02.11.2025
Jwaya FC
0:0
Тадамон Сур
Завершен
02.11.2025
Sagesse SC
3:0
Reyady Abaseya
Отменен
01.11.2025
Аль-Ахэд
0:4
Аль-Неймех
Завершен
31.10.2025
Аль-Мабарра
0:0
Расинг Бейрут
Завершен
Комментарии к матчу
