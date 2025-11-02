Смотреть онлайн Sagesse SC - Reyady Abaseya 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по футболу. Премьер-Лига: Sagesse SC — Reyady Abaseya, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Fouad Shehab Stadium.
Превью матча Sagesse SC — Reyady Abaseya
Команда Sagesse SC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Reyady Abaseya, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Sagesse SC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Reyady Abaseya забивает 1, пропускает 1.