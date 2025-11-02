Превью матча Sagesse SC — Reyady Abaseya

Команда Sagesse SC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Reyady Abaseya, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Sagesse SC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Reyady Abaseya забивает 1, пропускает 1.