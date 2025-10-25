Смотреть онлайн Jwaya FC - Аль-Мабарра 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по футболу. Премьер-Лига: Jwaya FC — Аль-Мабарра, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени .
Превью матча Jwaya FC — Аль-Мабарра
Команда Jwaya FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-0. Команда Аль-Мабарра, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-17. Команда Jwaya FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Аль-Мабарра забивает 2, пропускает 2.